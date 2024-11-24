Мэрия предупредила краснодарцев о мокром снеге и гололеде

Жителей Краснодара предупредили о мокром снеге и гололеде. В городе 25–26 ноября действует штормовое предупреждение о непогоде. О нем сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В эти дни в краевом центре ожидается сильный дождь со снегом, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед. Также прогнозируется сильный ветер — с порывами до 15–20 м/с.

Ранее в мэрии сообщили, что из-за непогоды на улицы Краснодара вышла водооткачивающая техника. За минувшие сутки температура воздуха в городе понизилась сразу на 20 градусов: в кубанской столице прошел снег с дождем.

Александр Орлов