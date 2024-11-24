Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Краснодаре из-за снега с дождем на улицы вывели водооткачивающую технику

На улицах Краснодара 24 ноября работает водооткачивающая техника из-за обрушившейся на город непогоды. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

Фото: Telegram-канал «Прикубанский округ Краснодара»

Фото: Telegram-канал «Прикубанский округ Краснодара»

В ночь на 24 ноября в краевом центре прошел дождь с мокрым снегом. В связи с этим городская Служба спасения и аварийные специалисты работают в усиленном режиме. В ЕДДС отмечают, что непогода не повлияла на работу общественного транспорта.

Утром в воскресенье Краснодарский гидрометцентр предупредил об ухудшении видимости в Краснодаре до 1000–500 метров, а местами даже до 200 метров. Предупреждение действует до конца суток 25 ноября.

Александр Орлов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...