В Краснодаре из-за снега с дождем на улицы вывели водооткачивающую технику

На улицах Краснодара 24 ноября работает водооткачивающая техника из-за обрушившейся на город непогоды. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал «Прикубанский округ Краснодара» Фото: Telegram-канал «Прикубанский округ Краснодара»

В ночь на 24 ноября в краевом центре прошел дождь с мокрым снегом. В связи с этим городская Служба спасения и аварийные специалисты работают в усиленном режиме. В ЕДДС отмечают, что непогода не повлияла на работу общественного транспорта.

Утром в воскресенье Краснодарский гидрометцентр предупредил об ухудшении видимости в Краснодаре до 1000–500 метров, а местами даже до 200 метров. Предупреждение действует до конца суток 25 ноября.

Александр Орлов