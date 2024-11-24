Глава СК РФ затребовал доклад о сироте из Нижнекамска, которому год не дают жилье

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о проверке по обращению сироты из Нижнекамска о нарушении его жилищных прав. Об этом сообщили в Информационном центре СК РФ.

К Александру Бастрыкину в его приемную «ВКонтакте» обратился житель Нижнекамска. Мужчина в несовершеннолетнем возрасте остался без попечения родителей. С прошлого года обратившийся состоит на учете лиц, которых должны обеспечить жилыми помещениями по договорам специализированного найма. Жилье молодой человек так и не получил. Обратившийся сообщил, что вынужден арендовать жилье за свой счет, что для него финансово затруднительно.

В СУ СК России по Республике Татарстан по поступившему обращению начали процессуальную проверку.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Татарстан Валерию Андреевичу Липскому доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки.

Исполнение поручения и ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Диана Соловьёва