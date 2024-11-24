Главе СК РФ доложат избиении в Зеленодольске сына погибшего участника СВО

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела по факту избиения сына погибшего участника СВО в Зеленодольске Республики Татарстан. Об этом сообщили в СК РФ.

В СМИ сообщается, что в октябре 2024 года в одном из учебных заведений в Зеленодольске группа подростков высказала оскорбления в адрес ребенка и его погибшего отца. Школьника избили.

После этого матери потерпевшего стали поступать угрозы. Сообщается, что руководство школы не предпринимает мер.

В СУ СК России по Республике Татарстан по данному факту возбуждено уголовное дело. по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Республике Татарстан Валерия Липского доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Диана Соловьёва