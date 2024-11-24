Жители Казани готовы потратить 17 тыс. руб. на новогодние подарки

Жители Казани готовы потратить 17 тысяч рублей на покупку подарков на Новый год. Это на 3,7 тысячи рублей больше, чем в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе портала SuperJob.

В 2023 году казанцы были готовы потратить на новогодние подарки 13,3 тыс. руб., в 2022 году — 11,8 тыс. руб., а в 2021 году — 12,5 тыс. руб.

По результатам исследования портала, 8 из 10 россиян планируют дарить на Новый год подарки. 67% будут закупаться подарками для своих родственников, 35% — для любимого человека, 23% — для друзей, а 15% купят подарок себе. 13% респондентов хотят порадовать своих коллег. 14% опрошенных заявили, что никому не будут дарить подарки.

Средний бюджет на покупку подарков увеличился на 20% и достиг 17,2 тыс. руб. Сообщается, что в 2023 году он был 14,3 тысячи рублей. За год средняя сумма на подарки больше всего выросла в Казани (+28%), Новосибирске (+27%), Нижнем Новгороде (+23%) и Самаре (+22%).

Мужчины дарят подарки реже, чем женщины, но их средний бюджет почти в 1,5 раза больше — 20 тыс. руб. против 14,5 тыс. руб. соответственно. Молодые люди до 35 лет чаще старших дарят подарки своим половинкам (46%), друзьям (41%) и себе (18%). Средний чек у них также выше. Граждане России от 35 до 45 лет чаще дарят подарки родственникам (70%).

Среди городов страны больше всего денег на новогодние подарки тратят в Москве (в среднем 20,8 тыс. руб.), Красноярске (20 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (18,8 тыс. руб.).

Диана Соловьёва