Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Губернатор Кубани поздравил с Днем матери жительниц региона

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил с Днем матери жительниц региона. Поздравление он опубликовал в Telegram-канале.

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

«Поздравляю мам и бабушек края с Днем матери! В мире нет более нежных и бережных рук, чем материнские, нет более трепетной и безусловной любви, чем любовь матери к ребенку. Она согревает и исцеляет, придает сил и вселяет уверенность. К сожалению, моей мамы уже нет рядом, но всегда с теплотой вспоминаю ее советы и уроки, которые не раз мне помогли в жизни»,— написал глава региона.

Он также поблагодарил свою супругу и мать своих детей за заботу и ежедневный труд в воспитании. «Мы высоко ценим вклад наших женщин в укрепление семей, создание очага. Пусть каждый день им приносит радость, а родные берегут их и помогают во всем»,— добавил Вениамин Кондратьев.

Поздравления с Днем матери также опубликовали мэры Анапы, Геленджика, Ейска, а также глава Адыгеи Мурат Кумпилов и глава Крыма Сергей Аксенов.

День матери в России отмечают в последнее воскресенье ноября. В 2024 году он выпадает на 24 ноября. В качестве всероссийского праздника он был утвержден в 1998 году.

По данным администрации Краснодарского края, в регионе живут 93 тыс. многодетных семей, в которых воспитывают более 300 тыс. детей.

Александр Орлов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...