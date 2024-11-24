Губернатор Кубани поздравил с Днем матери жительниц региона

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил с Днем матери жительниц региона. Поздравление он опубликовал в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Поздравляю мам и бабушек края с Днем матери! В мире нет более нежных и бережных рук, чем материнские, нет более трепетной и безусловной любви, чем любовь матери к ребенку. Она согревает и исцеляет, придает сил и вселяет уверенность. К сожалению, моей мамы уже нет рядом, но всегда с теплотой вспоминаю ее советы и уроки, которые не раз мне помогли в жизни»,— написал глава региона.

Он также поблагодарил свою супругу и мать своих детей за заботу и ежедневный труд в воспитании. «Мы высоко ценим вклад наших женщин в укрепление семей, создание очага. Пусть каждый день им приносит радость, а родные берегут их и помогают во всем»,— добавил Вениамин Кондратьев.

Поздравления с Днем матери также опубликовали мэры Анапы, Геленджика, Ейска, а также глава Адыгеи Мурат Кумпилов и глава Крыма Сергей Аксенов.

День матери в России отмечают в последнее воскресенье ноября. В 2024 году он выпадает на 24 ноября. В качестве всероссийского праздника он был утвержден в 1998 году.

По данным администрации Краснодарского края, в регионе живут 93 тыс. многодетных семей, в которых воспитывают более 300 тыс. детей.

Александр Орлов