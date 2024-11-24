«Динамо-Ак Барс» победил «Локомотив» в полуфинале Кубка России по волейболу

Волейболистки «Динамо-Ак Барс» обыграли калининградский «Локомотив» в первом матче полуфинала Кубка России. Об этом рассказали в пресс-службе казанского клуба.

Встреча прошла в Калининграде и завершилась со счетом 3:0 (25:19, 26:24, 25:19) в пользу «Динамо-Ак Барс». Больше всего очков для команды заработала доминиканская доигровщица Брайелин Мартинес — 15 очков.

Следующий матч «Динамо-Ак Барс» пройдет 30 ноября на домашней площадке — в Центре волейбола.

Диана Соловьёва