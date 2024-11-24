Число домов без воды на Тополиной аллее в Челябинске сократилось до четырех

Специалисты МУП «ПОВВ» сократили перечень домов, оставшихся без водоснабжения на время проведения работ по замене задвижки на сетях возле дома № 7 по улице Академика Сахарова. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В настоящее время вода отключена четырех домах по улице Академика Сахарова: № 5, 7, 9, 11

Бочка с питьевой водой стоит у дома № 7 по улице Академика Сахарова.

Ранее сообщалось, что 24 ноября из-за аварии на сетях без воды останутся более 20 домов на Тополиной аллее и в поселке Благодатово.