Более 20 домов на Тополиной аллее в Челябинске остались без воды

Мэрия Челябинска сообщила о масштабном отключении воды на северо-западе и в поселке Благодатово. Это связано с аварией на сетях, заявили в администрации города. Работы проводят с 10:00 24 ноября.

Авария случилась возле дома № 7 по улице Академика Сахарова. Для ее устранения рабочие меняют задвижку.

Водоснабжение отключено по следующим адресам:

улица Академика Сахарова, дома № 1, 3, 3А, 5, 5А, 7, 7А, 9, 9А, 11, 13;

улица Университетская набережная, дома № 94, 153, 153а, 155, 155а, 159;

улица Архитектора Александрова, дома № 2, 4, 8, 10;

поселок Благодатово.

Водомат по улице Академика Сахарова, 20 с 10:00 переведен в бесплатный режим. Подвоз воды будет осуществляться во двор дома № 11 по улице Академика Сахарова.

Планируется, что ремонт сетей завершится до 13:00.