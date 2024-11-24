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В Екатеринбурге появится восемь улиц, названных в честь ученых УрФУ

В Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга появится восемь улиц, которые назовут в честь ученых Уральского федерального университета (УрФУ). Об этом сообщается в официальном telegram-канале университета.

В Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга восемь улиц назовут в честь уральских ученых

В Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга восемь улиц назовут в честь уральских ученых

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга восемь улиц назовут в честь уральских ученых

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Уточняется, что улицы будут названы в честь:

  • основателя и организатора Коуровской астрономической обсерватории Клавдии Бархатовой;
  • одного из крупнейших специалистов мира в области калибровки валков и прокатного оборудования Акима Головина;
  • ректора УПИ Федора Заостровского, руководителя лаборатории противораковых и противолучевых средств УПИ Зои Пушкаревой;
  • героя Советского Союза, выпускника УПИ Бориса Россохина;
  • ректора УрГУ Паригория Суетина;
  • лидера Уральской научной школы металлурггов-теплотехников Юрия Ярошенко;
  • стоявшего у истоков Уральской школы электрохимии Сергея Карпачева.

В университете уточнили, что решение по присвоению улицам имен ученых приняла комиссия по наименованиям топонимических объектов администрации Екатеринбурга.

Анастасия Таначева

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