В Екатеринбурге появится восемь улиц, названных в честь ученых УрФУ
В Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга появится восемь улиц, которые назовут в честь ученых Уральского федерального университета (УрФУ). Об этом сообщается в официальном telegram-канале университета.
В Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга восемь улиц назовут в честь уральских ученых
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
Уточняется, что улицы будут названы в честь:
- основателя и организатора Коуровской астрономической обсерватории Клавдии Бархатовой;
- одного из крупнейших специалистов мира в области калибровки валков и прокатного оборудования Акима Головина;
- ректора УПИ Федора Заостровского, руководителя лаборатории противораковых и противолучевых средств УПИ Зои Пушкаревой;
- героя Советского Союза, выпускника УПИ Бориса Россохина;
- ректора УрГУ Паригория Суетина;
- лидера Уральской научной школы металлурггов-теплотехников Юрия Ярошенко;
- стоявшего у истоков Уральской школы электрохимии Сергея Карпачева.
В университете уточнили, что решение по присвоению улицам имен ученых приняла комиссия по наименованиям топонимических объектов администрации Екатеринбурга.