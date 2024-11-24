Кубань вошла в список регионов с наибольшим ростом зарплат в России

Краснодарский край вошел в число регионов-лидеров, где осенью 2024 года больше всего выросли зарплаты в России. Об этом со ссылкой на данные платформы «Авито Работа» сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По этому показателю Кубань заняла третье место, разделив его с Новосибирской областью. В обоих регионах средние предлагаемые зарплаты выросли на 15%: на Кубани они составили 76 266 руб. Больше всего этой осенью выросли предлагаемые зарплаты у складских работников — сразу на 39%.

Лидером рейтинга стала Москва, где этот показатель составил почти 99,5 тыс. руб., увеличившись на 21% по сравнению с осенью 2023 года. Активнее всего росли зарплаты в сфере HoReCa (+21%).

Аналитики «Авито Работа» уточняют, что средние зарплатные предложения складываются из усредненных значений зарплатных вилок, которые работодатели указывают в описании вакансий на платформе. Эти суммы могут отличаться от номинального начисленного размера зарплаты сотрудника, в который также входят премии, бонусы, компенсационные и прочие выплаты.

Ранее рейтинг зарплат в регионах РФ также публиковало «РИА Новости». Согласно исследованию агентства, на Кубани доля работающих жителей с зарплатой выше 100 тыс. руб. в месяц составляет более 8%, а с зарплатой ниже 30 тыс. руб. в месяц — 23,4%. Диапазон типовых зарплат в регионе составляет 31–65 тыс. руб. в месяц.

Александр Орлов