МВД Татарстана опровергло информацию о стрельбе в поселке Мирный в Казани

Пресс-служба МВД Татарстана опровергла информацию о стрельбе, произошедшей в результате ссоры в поселке Мирный в Казани. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале.

В поселке Мирный произошла ссора между супругами, на вызов приехали полицейские. Во время ссоры очевидцу показалось, что мужчина держит в руках ружье. В СМИ начала распространяться информация о стрельбе в поселке.

Полиция установила, что у супруга нет огнестрельного оружия. Информация о стрельбе не подтвердилась.

Представителей СМИ просят проверять сведения перед публикацией и обращаться в пресс-службы правоохранительных органов за разъяснениями.

Диана Соловьёва