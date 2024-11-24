Путин подписал закон, упрощающий регистрацию машино-мест

Президент России Владимир Путин упростил регистрацию прав на машино-место в общей долевой собственности. Он подписал закон, который ранее был принят в Госдуме и одобрен Советом федерации.

Закон принят во исполнение решения Конституционного суда от апреля 2023 года. Суд требовал от парламента устранить препятствия, которые не позволяют владельцам долей в паркингах выделять свои доли в самостоятельные объекты недвижимости, регистрировать их и распоряжаться как собственностью.

Новый закон позволяет пригласить кадастрового инженера для подготовки технического плана с обозначением границы будущего машино-места. При работах должны учитываться проектная документация здания и документы, по которым получена доля собственности. Извещение о выделении должно содержать данные владельца, кадастрового инженера, кадастрового номера, адрес паркинга и другие данные.