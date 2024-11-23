«Краснодар» на последних минутах упустил победу над «Химками» в мачте РПЛ

Футбольный клуб «Краснодар» сыграл вничью с подмосковными «Химками» в 16-м туре Российской премьер-лиги. Встреча закончилась со счетом 2:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фрагмент матча «Краснодара» и «Химок», 23.11.2024

Фото: ФК «Краснодар» Фрагмент матча «Краснодара» и «Химок», 23.11.2024

Фото: ФК «Краснодар»

Первый тайм с участием команд закончился безголевой ничьей. «Размочить» счет «Краснодар» смог лишь на 46-й минуте благодаря голу Жоау Баши (0:1). На 84-й минуте «Химкам» удалось сравнить счет — отличился Александр Руденко (1:1). Однако еще две минуты спустя «быки» смогли вновь выйти вперед: Юрий Газинский, оказавшись в штрафной зоне соперника, успел ударить по мячу и отправить его в сетку ворот (1:2).

На 90-й минуте арбитр отправился смотреть видеоповтор после противостояния Оласа и Фернандеса. Увидев в действиях игрока «Краснодара» нарушение, он указал на «точку». Удар аргентинского полузащитника «Химок» Лукаса Вера не оставил «Краснодару» шансов на сохранение победного счета (2:2).

По итогам матча «Краснодар» с 38 очками остается на втором месте в турнирной таблице, «Химки» с 13 очками занимают 12-ю строчку.

Следующий матч подопечные Мурада Мусаева проведут 26 ноября: их соперниками в рамках розыгрыша Кубка России станет «Тюмень».

Александр Орлов