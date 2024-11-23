Посол Ирана призвал наказать полицейских, задержавших студентов в Казани

Иранский посол в Москве Казем Джалали осудил задержание полицией студентов из Ирана в Казани. В своем посте в соцсети Х он подчеркнул, что любое неподобающее поведение в отношении иранских граждан должно быть осуждено, а российские должностные лица должны ответить «за такие печальные события».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Казем Джалали

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Казем Джалали

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По информации СКР по Татарстану, 22 ноября у здания департамента внешних связей КФУ произошла драка между двумя группами иностранных граждан. На место прибыла полиция и пресекла конфликт. Однако один из участников напал на сотрудника правоохранительных органов. Согласно сведениям ведомства, один из из дерущихся схватил полицейского за форменную одежду и оттолкнул от себя. СКР по республике возбудил уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ). Двое участников конфликта были задержаны и доставлены в отдел полиции.

«Любое неподобающее поведение в отношении иранских студентов и граждан подлежит осуждению, и российские ответственные должностные лица должны отвечать за такие печальные события. Самым серьезным образом был взят на контроль вопрос об имевшем место проявлении неподобающего отношения к иранским студентам в Казани»,— написал Казем Джалали, комментируя задержание участников драки.

Из видео, опубликованного в Telegram-канале Mash Iptash, следует, что драка произошла в очереди в помещении департамента внешних связей для иностранных студентов КФУ. Там студентам оформляют необходимые для проживания и учебы в России документы. В пресс-службе университета «Ъ Волга-Урал» рассказали, что после конфликта между иностранными студентами руководство вуза решило открыть три дополнительных пункта приема. С участниками инцидента также провели профилактическую беседу.