Аэропорты Москвы и Подмосковья работают штатно на фоне сильного снегопада

Аэропорты Домодедово, Жуковский и Шереметьево работают штатно в условиях сильного снегопада в московском регионе, сообщили в авиакомпаниях. Ожидается, что в выходные 23 и 24 ноября на столичный регион обрушится циклон «Каэтано», рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его прогнозу, в Москве и Подмосковье может выпасть около трети от нормы осадков ноября, что позволит сформироваться снежному покрову высотой от 2 до 7 см.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

«Снегопад не привел к отмене и задержкам рейсов по метеоусловиям. Московский аэропорт Домодедово является всепогодным»,— сообщили в Домодедово агентству «РИА Новости». В Жуковском и Шереметьево агентству также подтвердили штатную работу аэропортов.

Согласно прогнозу синоптика, сегодня, 23 ноября, в Москве и области ожидается ухудшение видимости из-за снегопада, а также гололед на дорогах. Температура будет держаться на уровне от 0 до +2. В воскресенье ожидается температура около 0 градусов.