Поющие фонтаны в Сириусе временно приостановят работу

Фонтаны на Медальной площади в Сириусе временно приостановят работу в связи с проведением профилактических работ. Об этом сообщает пресс-служба федеральной территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба федеральной территории Сириус Фото: пресс-служба федеральной территории Сириус

Фонтаны не будет функционировать с 22 по 26 ноября. Со следующей недели шоу фонтанов продолжит свою работу с 18:00 до 19:00.

Расписание поющих фонтанов в ноябре: понедельник — песни русской классики, вторник — саундтреки к известным кинофильмам, среда — венские вальсы. В четверг — популярные поп-песни, в пятницу — музыка великих композиторов, в субботу — джаз, а в воскресенье — испанская и латиноамериканская музыка.

Алина Зорина