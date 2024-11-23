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В Алуште простились с погибшим военнослужащим

Жители Алушты простились с военнослужащим, который погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Галина Огнева.

Фото: Telegram-канал главы Алушты Ирины Огневой

Фото: Telegram-канал главы Алушты Ирины Огневой

Ильяс Баширов погиб в Курской области. По словам Галины Огневой, он был ответственным и отзывчивым человеком, патриотом. В марте этого года Ильяс ушел добровольцем на СВО.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким Ильяса Рустамовича. Скорблю вместе с вами»,— отметила глава Алушты.

Алина Зорина

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