В Алуште простились с погибшим военнослужащим

Жители Алушты простились с военнослужащим, который погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Галина Огнева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Алушты Ирины Огневой Фото: Telegram-канал главы Алушты Ирины Огневой

Ильяс Баширов погиб в Курской области. По словам Галины Огневой, он был ответственным и отзывчивым человеком, патриотом. В марте этого года Ильяс ушел добровольцем на СВО.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким Ильяса Рустамовича. Скорблю вместе с вами»,— отметила глава Алушты.

Алина Зорина