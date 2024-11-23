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За сутки в Свердловской области в пожарах погибли два человека

В Свердловской области за прошедшие сутки произошло 13 техногенных пожаров, из них восемь - в жилом секторе. Были спасены 18 человек, еще двое погибли, сообщили в МЧС Свердловской области.

В сутки в Свердловской области в пожарах погибли два человека

В сутки в Свердловской области в пожарах погибли два человека

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В сутки в Свердловской области в пожарах погибли два человека

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как уточняется в сообщении, один из пожаров произошел в пос. Черноисточинск, загорелся жилой дом на площади 80 кв. м. В тушении пожара участвовали 10 специалистов и четыре единицы техники.

Из-за короткого замыкания электрооборудования произошел пожар в квартире пятиэтажного многоквартиного дома по ул. Карла Маркса в Верхней Салде. Пожар удалось потушить за 20 минут, участвовали три специалиста и 10 единиц техники.

В пос. Комсомольский на ул. Ленина загорелся частный дом на площади 10 кв. м, в результате погиб один человек. Пожар был потушен за 33 минуты.

Как добавили в региональном МЧС, на пожарах, где есть погибшие, отсутствовал пожарный извещатель.

Анастасия Таначева

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