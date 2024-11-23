В Пскове задержали признанного иноагентом зампреда «Яблока» Льва Шлосберга

Зампреда партии «Яблоко» Льва Шлосберга (признан Минюстом иностранным агентом) задержали в аэропорту Пскова, сообщил «РИА Новости» председатель партии. Причина задержания неизвестна. Политика уже отпустили из отделения полиции, у него изъяли ноутбук, телефон и флешку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лев Шлосберг (признан иностранным агентом)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Лев Шлосберг (признан иностранным агентом)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Льва Шлосберга признали иноагентом в июле 2023 года. Он оспаривает свой статус в Верховном суде.

В октябре псковский СКР возбудил в отношении политика дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения закона об иноагентах). В тот же день прошли обыски в его квартире, а также в квартире его 95-летнего отца Марка Шлосберга. 18 октября обыски провели в псковском отделении «Яблока». Силовики изъяли телефон политика, а также офисную технику и личные ноутбуки сотрудников. Ему грозит до двух лет тюрьмы.

Подробности — в материале «Ъ» «"Яблочника" заподозрили в уклонении».