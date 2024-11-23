В Казани водитель переехал пешехода, лежавшего на дороге, пострадавший скончался

В Казани сегодня ночью на улице Джаудата Файзи водитель автомобиля Renault Duster переехал на пешехода, лежавшего на проезжей части. Пострадавший скончался в машине скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

По данным ведомства, авария произошла около 23:47. 30-летний водитель, житель Казани, при повороте направо нарушил правила дорожного движения и совершил наезд на пешехода, который, по предварительным данным, также нарушил правила, находясь на дороге в лежачем положении. Пострадавший скончался от полученных травм.

Материалы по факту ДТП переданы в Главное следственное управление МВД по Республике Татарстан для дальнейшего разбирательства.

Анар Зейналов