Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Казани водитель переехал пешехода, лежавшего на дороге, пострадавший скончался

В Казани сегодня ночью на улице Джаудата Файзи водитель автомобиля Renault Duster переехал на пешехода, лежавшего на проезжей части. Пострадавший скончался в машине скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

По данным ведомства, авария произошла около 23:47. 30-летний водитель, житель Казани, при повороте направо нарушил правила дорожного движения и совершил наезд на пешехода, который, по предварительным данным, также нарушил правила, находясь на дороге в лежачем положении. Пострадавший скончался от полученных травм.

Материалы по факту ДТП переданы в Главное следственное управление МВД по Республике Татарстан для дальнейшего разбирательства.

Анар Зейналов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...