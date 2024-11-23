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В Татарстане план по вводу жилья выполнен на 97%

На 23 ноября в Татарстане введено 3,065 млн кв. м жилья, что составляет 97 % от годового плана. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин, передает пресс-служба раиса республики.

Коммерческое жилье построено на 51 % от плана — сдано 126 многоквартирных домов общей площадью 747 тыс. кв. м. Программа социальной ипотеки выполнена на 83 % — введено 30 из 56 запланированных домов, их площадь составляет 134 тыс. кв. м. В сфере индивидуального жилищного строительства сдано 16 175 домов площадью 2,183 млн кв. м.

Министр также отметил, что в республике реализуются четыре программы по обеспечению жильем отдельных категорий граждан. В рамках программы для детей-сирот все помещения законтрактованы, на 39 объектов оформлено право собственности за республикой, на 239 — за Госжилфондом при Раисе РТ, ведется передача в Минземимущество РТ. Оставшиеся семь помещений находятся на стадии кадастрового учета.

Кроме того, участники программы для многодетных семей с пятью и более детьми уже использовали все 28 сертификатов, приобретя жилье общей площадью 2,642 тыс. кв. м.

Анар Зейналов

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