В Сочи и Сириусе объявили штормовое предупреждение из-за непогоды

На территории Сочи и Сириуса объявили штормовое предупреждение из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

В течение суток 24 ноября на территории Сочи и Сириуса ожидаются сильные дожди и ливни с грозой, ветер до 20-23 м/с. На реках возможны резкие подъемы воды, увеличивается риск схода селевых потоков малого объема. В средних и высоких горах сильный снег.

В течение суток 24 и 25 ноября на Магри-Веселое возможно формирование смерчей над морем.

Алина Зорина