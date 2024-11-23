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В Сочи и Сириусе объявили штормовое предупреждение из-за непогоды

На территории Сочи и Сириуса объявили штормовое предупреждение из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

В течение суток 24 ноября на территории Сочи и Сириуса ожидаются сильные дожди и ливни с грозой, ветер до 20-23 м/с. На реках возможны резкие подъемы воды, увеличивается риск схода селевых потоков малого объема. В средних и высоких горах сильный снег.

В течение суток 24 и 25 ноября на Магри-Веселое возможно формирование смерчей над морем.

Алина Зорина

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