В Татарстане за неделю подешевел бензин АИ-92 и подорожал дизель

В Татарстане с 11 по 18 ноября изменились цены на топливо: бензин АИ-92 немного подешевел, а дизельное топливо заметно выросло в цене. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Татарстанстатом.

Стоимость бензина АИ-92 снизилась на 0,03% — с 51,91 до 51,90 руб. за литр. Бензин АИ-95, напротив, подорожал на 0,01%, его цена выросла с 56,25 до 56,26 руб. за литр. Премиальные марки топлива (АИ-98 и выше) подорожали на 7 коп. — до 78,47 руб. за литр.

Дизельное топливо за неделю прибавило 0,48% и теперь стоит 63,29 руб. за литр, что на 30 коп. больше, чем неделей ранее.

Анар Зейналов