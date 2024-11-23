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Коммерсантъ FM
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Гидрометцентр не ожидает холодной погоды в России до середины следующей недели

Почти во всех российских регионах в ближайшие пять дней прогнозируется теплая погода, сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, похолодание с температурой на семь градусов ниже нормы ожидается с середины следующей недели.

Он уточнил, что сегодня, 23 ноября, только на юге Западной Сибири, а также в Новосибирской, Омской и Томской областях температура будет ниже нормы на три-четыре градуса. Причиной господин Вильфанд назвал вхождение холодных воздушных масс, но заверил, что потом опять наступит потепление.

Завтра, 24 ноября, в регионах Западной Сибири температура будет на 16–20 градусов выше нормы, в Якутии — на восемь—десять градусов. В Приволжском федеральном округе прогнозируются «очень высокие температуры повсеместно», также тепло будет на Урале, добавили в Гидрометцентре.

В Москве и Подмосковье действует желтый уровень погодной опасности из-за снега и гололедно-изморозевых отложений. По прогнозу Росгидрометцентра, сегодня в столице будет 0–2°C (в Подмосковье –1...4°C), облачно, местами сильный снег и гололедица. В воскресенье температура в Москве опустится до –1...–3°C (по области прогнозируется –5...0°C), будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, местами гололедица.

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