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Коммерсантъ FM
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Пенсионеры с июля 2025 года смогут подтверждать статус по QR-коду

Минтруд России с 1 июля 2025 года хочет ввести возможность подтверждения статуса пенсионера по QR-коду. Для этого потребуется приложение «Госуслуги».

«Использование QR-кода — это право, а не обязанность, как для граждан, так и для организаций, предоставляющих льготы»,— говорится в сообщении Минтруда (цитата по «Интерфаксу»).

Проект приказа Минтруда вынесен на общественное обсуждение. Предполагается, что QR-код можно будет показывать организациям, которые предоставляют льготы. Подходы по считыванию QR-кодов будут выработаны с учетом пилотирования электронного удостоверения для многодетных семей.

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