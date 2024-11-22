Реакция представителей разных стран на запуск «Орешника» и заявление Владимира Путина

Канцлер ФРГ Олаф Шольц: «Насколько опасна эта война, все видят по недавней эскалации» (на мероприятии Социал-демократической партии Германии).

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан: «В России если президент что-то говорит, это не болтовня, у этого есть вес и последствия… Когда Россия изменяет правила применения ядерного оружия, называемые доктриной, это не коммуникационный прием, это не уловка» (в эфире радиостанции Kossuth).

Премьер-министр Польши Дональд Туск: «Конфликт приобретает драматичный масштаб. Последние десятки часов показали, что угроза серьезная и реальная, если говорить о риске глобального конфликта» (на XIII национальном съезде Союза польских учителей).

Президент Сербии Александр Вучич: «Если думаете, что можно наносить удары по любым целям в России и это останется без ответа… или вы его (Владимира Путина.— “Ъ”) не знаете, или вы ненормальные» (на пресс-конференции).

Представитель пресс-службы Пентагона Сабрина Сингх: «Мы не стремимся к войне с Россией, но, безусловно, единомышленники и партнеры (США.— “Ъ”) будут поддерживать Украину» (на брифинге).

Министр внутренних дел Великобритании Иветт Купер: «В этих заявлениях нет ничего нового, и Великобритания также ясно дает понять, что всецело поддерживает Украину в этом конфликте» (в эфире радиостанции LBC).

Представитель МИД КНР Линь Цзянь: «Все стороны должны сохранять хладнокровие и сдержанность, способствовать деэскалации ситуации посредством диалога и консультаций» (на брифинге).