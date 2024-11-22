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Бастрыкину доложат о мошенничестве с наследством погибшего на СВО тюменца

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад по факту мошеннических действий при оформлении наследства погибшего на СВО военного из Тюменской области, сообщила пресс-служба следственного комитета.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В сюжете на телеканале «Россия» родственники погибшего Виталия Пшеничного рассказали о том, что после похорон его жена Виктория Фролова забрала 15 млн руб., которые военнослужащий получил посмертно.

«Мое личное подозрение, что брак был сделан задним числом. Цель – это нажива. Другой цели у этой женщины нет»,— сказала сестра военного. СКР организовал проверку по факту ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее «Ъ-Урал» сообщал о том, что суд в Тобольске арестовал водителя, который угрожал участнику СВО пистолетом. Он пробудет в СИЗО до 18 января.

Ксения Тарских

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