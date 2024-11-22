Юмор в Библии, чудовища Лавкрафта и заблуждения гидов

На конец осени культурные пространства Нижнего Новгорода подготовили для своих посетителей лекции, выставки, спектакли, встречи книжных клубов и обсуждения фильмов. О наиболее заметных событиях следующей недели — в обзоре «Ъ-Приволжье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экспонаты выставки «Энциклопедия пределов, встречающихся в природе, с кратким изложением границ человеческих возможностей»

Фото: Нижегородский художественный музей Экспонаты выставки «Энциклопедия пределов, встречающихся в природе, с кратким изложением границ человеческих возможностей»

Фото: Нижегородский художественный музей

23 ноября в корпусе Нижегородского художественного музея (НГХМ) «Искусство XX века» на площади Минина и Пожарского откроется выставка «Энциклопедия пределов, встречающихся в природе, с кратким изложением границ человеческих возможностей». Она приурочена к международному дню психического здоровья. В экспозиции собраны работы о проблемах психологического состояния общества, нормах морали, рамках ответственности и границах человеческого понимания. Попасть на выставку можно по единому билету в корпус. Обычный стоит 300 руб., льготный — 150 руб.

23 ноября «Заповедные кварталы» проведут экскурсию «Не возбраняется!» о развлечениях нижегородцев на рубеже XIX–XX веков. В квартале церкви Трех Святителей историк и гид Иван Федоров расскажет, чем трактир отличался от ресторана, что такое мужские клубы и почему они были популярны у интеллигенции, какие спектакли и фильмы любили смотреть горожане и во что играли в детстве. Прогулка начнется в 14:30 у дома №49/6 на Студеной улице. Билет стоит 950 руб.

23 и 24 ноября в Пакгаузах на Стрелке актеры Нижегородского театра оперы и балета покажут оперу австрийского композитора Кристофа Глюка «Орфей и Эвридика». Сюжет основан на древнегреческом мифе о певце и поэте, жена которого умерла от укуса змеи. Опера идет на языке оригинала (итальянском) с построчным переводом на русский. В субботу начало в 19:00, в воскресенье — в 17:00. В продаже остались билеты за 5 и 6 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Опера «Орфей и Эвридика»

Фото: Нижегородский театр оперы и балета Опера «Орфей и Эвридика»

Фото: Нижегородский театр оперы и балета

24 ноября в центре современного искусства «Терминал А» на Красной Слободе пройдет встреча книжного клуба с искусствоведом Софьей Андрющенко. Участники обсудят книгу французского социолога Жана Бодрийяра «Симулякры и симуляции» о том, как современное общество замещает реальность ее внешними символами. Мероприятие начнется в 15:00, билет стоит 500 руб.

24 ноября во Дворце культуры «Красное Сормово» на Юбилейном бульваре Нижегородский камерный музыкальный театр имени Степанова покажет мюзикл «Астрономия любви» по пьесе румынского писателя Михаила Себастьяна «Безымянная звезда». В доме учителя провинциальной гимназии Марина Мирою появляется светская красавица Мона, которую высадили из экспресса за безбилетный проезд. Случайное знакомство перерастает в любовь, но героям не суждено быть вместе. Мюзикл начнется в 16:00, в продаже остались билеты от 500 руб. до 1 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мюзикл «Астрономия любви»

Фото: Нижегородский камерный музыкальный театр имени Степанова Мюзикл «Астрономия любви»

Фото: Нижегородский камерный музыкальный театр имени Степанова

26 ноября в Арсенале в кремле краевед и доктор исторических наук Андрей Кузнецов прочитает лекцию «Частые заблуждения нижегородских экскурсоводов». Специалист расскажет, какие ошибки совершают гиды и как их исправить. Начало в 18:00, вход свободный, по регистрации. А в 19:00 в Арсенале состоится лекция кандидата биологический наук, доцента кафедры ботаники Томского госуниверситета Ирины Волковой «Бессмертие и тайны болот». Посетители узнают, какие растения и их сообщества обитают на болотах и как они адаптировались к этой среде обитания. Для участия нужно зарегистрироваться.

26 ноября в католическом храме на Студеной улице автор проекта «Вселенская церковь по-русски» Александр Баранов прочитает лекцию «Самая смешная книга в Библии». Слушателям расскажут, есть ли в Библии юмор, как уморительные ситуации соседствуют в ней с трудным моральным выбором, какой библейский отрывок похож на модернистскую поэму и что делать, если вас проглотила рыба. Начало в 19:00, вход свободный, по регистрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

27 ноября в арт-пространстве «Кинофактура» на Варварской улице актриса Наталия Умрихина покажет моноспектакль «Наташина мечта» по пьесе современного екатеринбургского драматурга Ярославы Пулинович. Это последнее слово подсудимой воспитанницы провинциального детского дома, рассказ о любви и ее нехватке, детской наивности и взрослении, мечте и реальности. Спектакль начнется в 19:00, билет стоит 500 руб.

27-29 ноября Нижегородский театр кукол на Большой Покровской улице покажет спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести Александра Пушкина. В постановке задействованы паркетные куклы — фигуры в человеческий рост, которые прикреплены к актерам, управляются с помощью рычагов и могут «ходить» по полу. В среду и пятницу спектакль начнется в 18:30, в четверг — в 14:00. Билеты — от 500 до 800 руб.

28 ноября в «Кинофактуре» пройдет лекторий «Фильмография». Участники встречи обсудят творчество американского писателя Говарда Лавкрафта и почему ему не везет с экранизациями. Проект ведут драматург Иван Бочарников и литературный эксперт Дарья Щукина. Начало в 19:00. Вход свободный, нужно зарегистрироваться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Воспитанница» в ТЮЗе

Фото: министерство культуры Нижегородской области Спектакль «Воспитанница» в ТЮЗе

Фото: министерство культуры Нижегородской области

29 ноября в Нижегородском театре юного зрителя на улице Горького состоится спектакль «Воспитанница» по одноименной пьесе русского драматурга Александра Островского. Богатая помещица берет на воспитание молодых девушек и против их воли выдает замуж. У нее живет Надя, племянница дворецкого, в которую влюблен сын помещицы Леонид. Однако барыня собирается выдать Надю за пьяницу. Спектакль начнется в 18:30, билеты — от 300 до 850 руб.

29 ноября в Арсенале культуролог Римма Газе прочитает лекцию «Амстердам. Стеделейкмюсеум. Современный взгляд на искусство». На ней эксперт расскажет, что такое открытое хранение экспонатов, какие эмоции могут вызвать работы современных художников и чем в музее заняты скелеты. Лекция начнется в 19:00, билет стоит 500 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Бенну: дочь фараона»

Фото: Нижегородский художественный музей Спектакль «Бенну: дочь фараона»

Фото: Нижегородский художественный музей

29 ноября в Пакгаузах на Стрелке в экспозиции выставки «Древний Египет. Искусство бессмертия» пройдет пластический спектакль «Бенну: дочь фараона» с элементами театра теней и песочной анимацией. Постановка расскажет о жизни царевны и тайнах загробного мира. Начало в 19:30, билет стоит 1,2 тыс. руб.

С 29 ноября по 4 декабря в кинотеатре «Орленок» на Большой Покровской улице — неделя французского кино. Шесть современных фильмов покажут в оригинале с русскими субтитрами. В программе — мелодрама «С чистого листа», комедия «Не пойми где», мультфильм «Фараон, дикарь и принцесса» и драмы «Дивертисмент», «Свобода Гаранс!» и «Евгения Гранде». Билеты — от 220 до 260 руб.

Подготовила Елена Ковалева