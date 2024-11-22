В отношении супругов возбудили уголовное дело из-за продажи топлива МВД на Урале

В Екатеринбурге в отношении супругов Ивана и Виктории Вражновых возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Как сообщил источник «Ъ-Урал», они причинили ущерб ГУ МВД по Свердловской области при продаже топлива на сумму не менее 3 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным источника «Ъ-Урал», близкого к следствию, между ООО «Производственный склад» и ГУ МВД по Свердловской области было заключено четыре госконтракта на поставку топлива в 2023 году. По версии следствия, они взяли деньги за хранения топлива, но фактически не могли его хранить в том объеме, в котором было заявлено.

В пятницу, 22 ноября, Ленинский районный суд Екатеринбурга выпустил из-под стражи в зале суда Викторию Вражнову, однако Сергей Вражновский был арестован. Вину они не признали.

По словам адвоката Виктории Вражновой Ольги Кезик, у пары на иждивении находится семь несовершеннолетних детей. Она рассказала, что следствие настаивало на мере пресечения для Виктории Вражновой в виде домашнего ареста, а для Сергея Вражнова — заключения под стражу. «Заключением контрактов занимался финансовый директор предприятия, а не Виктория Вражнова. Она в этот период находилась в декрете»,—резюмировал адвокат Сергея Вражнова Анна Самойлова.

Мария Шараева