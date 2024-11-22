Для судов «Валдай» и «Метеор», курсирующих по Дону, спроектирован новый причал

АО «Ростовское центральное проектно-конструкторское бюро «Стапель» завершило разработку нового плавучего причала для пассажирских судов «Валдай» и «Метеор», курсирующих по Дону. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Плавучий причал получил название RDB 74.02М. Он предназначен для обслуживания судов вместимостью до 120 человек, имеет длину 30 м и ширину 5 м.

Как уточняет пресс-служба, причал оборудован секционными закольными сваями переменной длины. Благодаря этому его можно устанавливать в условиях необорудованного берега или во время сезонных колебаний уровня Дона.

В настоящее время проект уже согласован и направлен заказчику – АО «Судоходная пассажирская компания «Дон».

Ранее «Ъ-Юг» сообщал, что к открытию навигации 2025 года в Ростовской области планируется установить четыре плавучих причала для швартовки судов «Валдай» и «Метеор».

Анастасия Казуков