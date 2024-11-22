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обновлено 17:55

Прокуратура начала проверку из-за гибели сантехника в подвале дома в Тобольске

В 10 микрорайоне Тобольска в подвале многоквартирного жилого дома погиб 67-летний сантехник управляющей компании. Прокуратура начала проверку, сообщили в пресс-службе ведомства Тюменской области.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ведомство устанавливает причины и обстоятельства гибели. В СУ СК по Тюменской области возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). Его ход и результаты контролирует областная прокуратура.

Ранее прокуратура Тюменской области организовала проверку гибели рабочего во время разгрузки труб. Инцидент произошел на железнодорожном тупике в Уватском районе.

Ксения Тарских

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