В Марий Эл подростка будут судить за наезд на женщину на электросамокате

В Марий Эл подросток предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил эксплуатации электросамоката, что привело к причинению тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба СКР по республике.

Инцидент произошёл 5 сентября в пешеходной зоне. По данным следствия, обвиняемый, передвигаясь на электросамокате вместе со своей знакомой, нарушил правила пользования средством индивидуальной мобильности и правила дорожного движения. В результате он сбил 68-летнюю женщину, причинив ей тяжкие травмы.

Следствие собрало доказательства, подтверждающие вину подростка. Ему предъявлено обвинение по статье 268 УК РФ — нарушение правил безопасности движения, повлекшее тяжкий вред здоровью. Уголовное дело передано в суд.

Анар Зейналов