Уставный фонд МП «Инженерные сети» увеличат на 46,5 млн рублей

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев подписал постановление об увеличении уставного фонда муниципального предприятия «Инженерные сети». Документ опубликован на сайте городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Уставный фонд МП увеличат на 46,5 млн руб., до 156 млн руб., за счет субсидии городского бюджета. Сейчас «Инженерные сети» вместе с другими муниципальными предприятиями за исключением МП «Муниципальная недвижимость» и «Нижегородского метро» находятся в процессе преобразования. «Инженерные сети» получат статус муниципального бюджетного учреждения (МБУ).

По данным «СПАРК-Интерфакс», МП «Инженерные сети» было зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 1999 году. Основная сфера деятельности – распределение электроэнергии. Директор Михаил Круглов. Выручка от продажи МП в 2023 году составила 108,4 млн руб., убыток – 16,7 млн руб.

Владимир Зубарев