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В Тюмени сотрудницу Ozon приговорили к условному сроку за подмену товаров

Центральный районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении оператора пункта выдачи интернет-заказов Ozon. Как сообщили в прокуратуре Тюменской области, 21-летнюю девушку признали виновной по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ

Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ

По данным суда, подсудимая с июня по август 2023 года с разных аккаунтов заказывала товары с условием их выдачи на пункте по месту своей работы. «Пользуясь своим служебным положением, поступившие товары она подменяла на малоценные предметы и оформляла возврат»,– сообщили в ведомости.

По данным прокуратуры, таким образом обвиняемая подменила 116 посылок, причинив ущерб на сумму более 755 тыс. руб. Похищенные вещи (женская одежда, спортивные костюмы и кроссовки, женские сумки и другое) девушка присвоила и использовала в личных целях.

В результате, суд назначил ей два года условно с таким же испытательным сроком. Также был удовлетворен иск потерпевшего на 600 тыс. руб.

Валерия Шестопалова

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