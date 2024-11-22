Работа кафе «Блин Блиныч» в Карпинске приостановлена на два месяца

Североуральский отдел Управления Роспотребнадзора приостановил работу кафе «Блин Блиныч» в Карпинске (Свердловская область) из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работа кафе "Блин Блиныч" в Карпинске (Свердловская область) приостановлена на два месяца

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Работа кафе "Блин Блиныч" в Карпинске (Свердловская область) приостановлена на два месяца

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения поточности технологических процессов, несоответствие требованиям систем водоотведения и отделки производственных помещений. Также было установлено, что на продуктах отсутствует маркировка сроков годности, не соблюдаются условия их хранения, сбор отходов проходит с нарушениями. Кроме того, на предприятии выявили недостаток оборудования и наличие тараканов и мух.

Дело было передано в Карпинский городской суд Свердловской области, согласно решению которого деятельность кафе приостановлена на 60 суток.

Анастасия Таначева