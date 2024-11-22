На челябинца завели уголовное дело за контрабанду генераторов для военных машин

В отношении 35-летнего челябинца возбуждено уголовное дело за контрабанду пяти генераторов, предназначенных для использования на боевых машинах десанта УТД-20, БМП-1, БМП-2. Он хотел перепродать их в Беларусь, сообщает пресс-служба Уральской оперативной таможни.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий таможенники установили, что 35-летний челябинец приобрел пять генераторов для военной техники, чтобы продать их в Беларусь. Контрабандист знал об ограничениях на вывоз таких товаров за рубеж и отправил запчасти через подконтрольную ему организацию. После изъятия генераторов экспертиза доказала, что они исправны.

В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело за контрабанду оборудования, которое может быть использовано при создании военной техники (ст. 226.1 УК РФ), расследование продолжается. Организации и директору назначили штрафы в размере 50 тыс. и 5 тыс. руб. соответственно по ст. 16.3 КоАП (несоблюдение запретов или ограничений на вывоз товаров из Российской Федерации).

Виталина Ярховска