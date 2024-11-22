Лолита, «Кто такой мсье Шмитт?» и «Мария»

В Челябинске на предстоящей неделе пройдут ледовое шоу «История любви Шехерезады» и «Женский стендап». На концертных площадках города выступят Лолита Милявская, Леонид Агутин с Анжеликой Варум, народный артист России Олег Погудин и Сосо Павлиашвили. В театрах представят премьеры спектаклей «Кто такой мсье Шмитт?» и «Ревизор. Версия». На выставках покажут картины южноуральских художников второй половины XX – начала XXI веков. В кинотеатрах в прокат выйдут фильмы «Мария» и «Птица».

Концерты

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На ледовой арене «Трактор» 24 ноября состоится шоу Татьяны Навки «История любви Шехерезады». В нем примут участие известные фигуристы — Камила Валиева, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Повилас Ванагас и другие. Шоу создано по мотивам арабских сказок «Тысяча и одна ночь», а в его основе — история любви персидского царя Шахрияра и сказительницы Шехерезады. Стоимость билета – от 1 тыс. до 5 тыс. руб. Возрастное ограничение 0+.

В МТС Live Холле 24 ноября пройдет шоу «Женского стендапа». На сцену выйдут Надя Джабраилова, Маргарита Родина, Саша Муратова, Белла Малу, Сауле Юсупова, Найка Казиева, Инга Стоколяс с шутками и веселыми историями на самые разные темы. Стоимость билета – от 2,3 тыс. до 5,5 тыс. руб. Возрастное ограничение 18+.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В МТС Live Холле 26 ноября выступит певица Лолита Милявская, исполнительница таких хитов, как «Ориентация», «Пошлю его на», «Шпилька-каблучок», «На Титанике» и многих других. Артистка на концерте в Челябинске исполнит как уже известные песни, так и свежие песни. Стоимость билета – от 2 тыс. до 7 тыс. руб. Возрастное ограничение 16+.

Во Дворце спорта «Юность» 27 ноября пройдет концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум. На нем челябинцы смогут услышать джазовые версии песен исполнителей, а также композиции с еще невыпущенных альбомов. Музыкальное сопровождение осуществляет группа «Эсперанто», а танцевальное — шоу-балет «Лебеди фанк». Стоимость билета – от 2 тыс. до 10 тыс. руб. Возрастное ограничение 6+.

В концертном зале имени Прокофьева 28 ноября выступит народный артист России и певец Олег Погудин. Он представит новую программу «Русский романс», в которую входят самые известные отечественные романсы, ставшие классикой. Стоимость билета – от 3,7 тыс. до 3,9 тыс. руб. Возрастное ограничение 6+.

В Центре международной торговли 29 ноября пройдет концерт Сосо Павлиашвили. Выступление пройдет в рамках юбилейного тура в честь 60-летия артиста. Гости концерта смогут услышать песни «Небо на ладони», «Радовать», «Носите женщин на руках», «Тост», «Ждет тебя грузин» и другие хиты исполнителя. Стоимость билета – от 3 тыс. до 6 тыс. руб. Возрастное ограничение 12+.

Спектакли

В «mini театре» 24 ноября представят спектакль «Русская смерть». Он представляет собой зарисовку о застрявших между прошлым и будущим двух сестрах, которые встречают на пороге дома нежданного гостя. Спектакль расскажет, «справятся ли эти люди со своим одиночеством или дальше поплывут по зыбучим пескам своей жизни». Стоимость билета – 700-800 руб. Возрастное ограничение 16+.

В «Камерном театре» 29 ноября состоится премьера спектакля «Кто такой мсье Шмитт?». Он создан по мотивам пьесы Себастьяна Тьери, рассказывающей о семейной благополучной паре, жизнь которой резко меняется с появлением загадочного незнакомца. Внезапно герои попадают в странное путешествие из Парижа в Люксембург. Стоимость билета – 1 тыс. руб. Возрастное ограничение 16+.

В театре «Манекен» 29 ноября пройдет премьера спектакля «Ревизор. Версия» по мотивам произведения Николая Гоголя. Авторы исследуют страх и заблуждения главных героев пьесы, появившиеся после новости о приезде ревизора в город N. Стоимость билета – 250-700 руб. Возрастное ограничение 16+.

Выставки

В историческом музее Южного Урала 26 ноября открывается выставка «Картины с историей». На ней будут представлены работы уральских художников из коллекции искусствоведа Ирины Духиной. Гости выставки смогут увидеть произведения, созданные во времена зарождения челябинской школы живописи и графики, а также современные картины. Экспозиция будет работать до 19 января 2025 года. Стоимость билета – до 200 руб. Возрастное ограничение 0+.

Кино

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Парадиз Фото: Парадиз

В прокат челябинских кинотеатрах 28 ноября выйдет фильм «Мария» с Анджелиной Джоли в главной роли. Картина повествует о биографии оперной певицы Марии Каллас, обращая внимание скорее не на ее карьеру и успех, а на жизнь «вне сцены». Возрастное ограничение 18+.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Про:взгляд Фото: Про:взгляд

В кинотеатрах Челябинска с 28 ноября также можно посмотреть фильм «Птица». Главная героиня фильма Пейтон живет вместе со своим отцом по кличке Жук и старшим братом. Папа готовится к свадьбе, поэтому не обращает внимание на проблемы дочери и ее сложности в общении с другими подростками. Внезапно в открытом поле Пейтон встречает странного парня по кличке Птица, который приехал в город для поиска родителей. Девушка решает помочь ему в этом деле. Главные роли сыграли Никия Адамс и Барри Кеоган. Возрастное ограничение 18+.

Ольга Воробьева