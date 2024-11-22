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Уфимку зажало между троллейбусами

Гострудинспекция расследует несчастный случай, в результате которого пострадала 52-летняя водитель троллейбуса.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе ведомства, инцидент произошел на остановке «Белореченский микрорайон» на улице Авроры. При постановке троллейбуса на стоянку он начал скатываться, в результате водитель, стоявшая перед ним, оказалась зажата между двумя троллейбусами. Пострадавшую госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи с тяжелой травмой.

Венера Хисамова

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