Курганский завод «Синтез» опроверг информацию о задержках зарплат

В ПАО «Синтез» опровергли информацию о задержках выплаты зарплат сотрудникам. Ранее прокуратура региона заявила о проведении проверки по сообщениям СМИ. Все работники ПАО «Синтез» получают заработную плату в срок и в полном объеме. Не зафиксировано ни одной жалобы от сотрудников завода на данный момент, собщили в пресс-службе предприятия.

«Задержка выплат касается компании ООО „Про Гейм“, с которой у ПАО „Синтез“ заключен договор на оказание услуг, обязательства по которому ПАО „Синтез“ также выполняет в полном объеме», — прокомментировали в ПАО «Синтез».

Как сообщалось ранее, прокуратура Курганской области заявила о проверке фармпредприятия по факту сообщений СМИ о нарушении прав работников.