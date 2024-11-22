В Кургане проверят данные о задержке зарплат на фармацевтическом заводе

Прокуратура Кургана проверит информацию, размещенную в СМИ, о нарушении прав работников фармацевтического предприятия ПАО «Синтез». Сотрудники утверждают, что им задерживают зарплаты. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По данным СМИ, работникам задерживают зарплату около двух месяцев и обещают, что выплатят в скором времени. По результатам проверки в случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на восстановление прав работников.

В пресс-службе ПАО «Синтез» заявили о том, что все работники предприятия получают заработную плату в срок и в полном объеме. Не зафиксировано ни одной жалобы от сотрудников. По данным представителей компании, задержка выплат касается компании ООО «Про Гейм», с которой у ПАО «Синтез» заключен договор на оказание услуг, обязательства по которому ПАО «Синтез» также выполняет в полном объеме.

Виталина Ярховска