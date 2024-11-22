«Водолету» компенсируют 36 млн рублей за скоростные речные перевозки

Росморречфлот опубликовал результаты отбора претендентов на возмещение расходов на пассажирские перевозки в 2024 году. Нижегородская компания «Водолет» получит 36 млн руб. за рейсы из Нижнего Новгорода в Казань, Чебоксары и Ульяновск, следует из протокола отбора заявок, опубликованного на портале предоставления мер господдержки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

АО «Чебоксарский речной флот» запросило 9,7 млн руб. компенсаций за рейсы между Чебоксарами, Свияжском и Казанью. АО «Флот Республики Татарстан» получит 9 млн руб. за перевозки между Казанью и Ульяновском.

В навигацию 2024 года нижегородские «Валдаи» и «Метеоры» выполнили почти 4,2 тыс. рейсов. Они перевезли более 125 тыс. пассажиров, из них 20,5 тыс. человек — на межрегиональных маршрутах.

Владимир Зубарев