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Экс-бухгалтера из Уфы осудили за мошенничество на 44 млн рублей

Советский райсуд Уфы вынес приговор бывшему бухгалтеру ООО «Снэма-сервис». Ее признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Она также обязана выплатить 44 млн руб., сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как было установлено в суде, в 2015 году подсудимая, являясь бухгалтером, попросила знакомого передать реквизиты его банковского счета для фиктивного трудоустройства в компанию. До января 2023 года она получила более 44 млн руб. под видом выплаты зарплаты знакомому. Подсудимая признала вину.

Венера Хисамова

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