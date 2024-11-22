Сочинцам напомнили о необходимости уплатить имущественные налоги

Жителям Сочи напомнили о необходимости уплатить имущественные налоги — не позднее 2 декабря 2024 года. Это транспортный и земельный налоги, налог на имущество, а также НДФЛ, не удержанный налоговым агентом, уточнили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Сочинцам напомнили, что оплатить налоги можно при помощи сервиса на сайте ФНС России «Уплата налогов и пошлин», в личном кабинете налогоплательщика, личном кабинете на ЕПГУ. Также произвести оплату можно в банке, в организациях федеральной почтовой связи, МФЦ, или в кассах местных администраций.

Те, кто владеет налогооблагаемым имуществом, однако не получили налоговое уведомление, могут обратиться за ним в любой налоговый орган, уполномоченный МФЦ. Также можно направить соответствующее обращение через личный кабинет налогоплательщика или сервис «Обратиться в ФНС России».

«Ъ-Сочи» писал, что с 2025 года в Сочи будет действовать туристический налог. Ставка составит 1% от налогооблагаемой базы и будет входить в стоимость проживания в отелях и санаториях города.

Вячеслав Рыжков