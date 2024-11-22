В метро Екатеринбурга провели антитеррористическое учение

В екатеринбургском метрополитене накануне, 21 ноября, успешно прошло антитеррористическое учение по пресечению терактов, ликвидации и минимизации их последствий. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Сообщается, что представители органов власти, местного самоуправления и силовых структур Свердловской области во время учения усовершенствовали методы межведомственного взаимодействия при угрозе терроризма.

«Оперативный штаб в Свердловской области выполнил задачи по контролю за реализацией первоочередных мер, выделению сил и средств для ликвидации последствий теракта, а также организации розыска лиц, причастных к преступлениям террористического характера»,— говорится в сообщении областного Управления ФСБ.

Напомним, антитеррористические учения проводились в метро Екатеринбурга 21 ноября с полуночи до 16:00.

Валерия Шестопалова