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В метро Екатеринбурга силовики проведут антитеррористическое учение

21 ноября с 0:00 до 16:00 региональный оперативный штаб в Свердловской области проведет антитеррористическое учение в метро Екатеринбурга. Как сообщили в пресс-службе свердловского УФСБ России, во время учения будут отрабатывать действия по пресечению теракта и ликвидации его последствий.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В учебных мероприятиях примут участие сотрудники правоохранительных органов, работники экстренных служб и метро. Жителей Екатеринбурга призвали быть готовыми следовать инструкциям представителей силовых структур в случае необходимости.

Уточняется, что на расписание движения поездов, а также работу станций метрополитена, учение не повлияет.

Валерия Шестопалова

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