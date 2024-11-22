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Сотрудник Уралсиба спас мать участника СВО от телефонных мошенников и долга в 1,5 миллиона рублей

На минувшей неделе сотрудник банка Уралсиб в Уфе проявил бдительность и профессионализм, которые позволили спасти пенсионерку — мать участника специальной военной операции, от попытки телефонных мошенников обмануть ее на сумму 1,5 миллиона рублей.

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Пенсионерка обратилась в отделение банка с просьбой оформить кредит на сумму 1,5 миллиона рублей, который она планировала использовать для ремонта своего жилья. Однако сотрудник банка Уралсиб Эмиль Зиянгиров, внимательно выслушав клиентку, заметил ряд настораживающих факторов. В частности, платеж был равен ее ежемесячному доходу, также женщина интересовалась возможностями перевода средств. Все это и вызвало у менеджера сомнения относительно реальных намерений пенсионерки.

Несмотря на настойчивые утверждения пенсионерки о необходимости кредита для проведения ремонта, сотрудник незамедлительно обратился в Службу безопасности банка. Представители Службы безопасности, оценив риски, подключились к разрешению ситуации и связались с сотрудниками МВД России по Республике Башкортостан. Специалисты правоохранительных органов провели с пенсионеркой трехчасовую беседу, в ходе которой она рассказала, что накануне ей поступил звонок от мошенников. Звонившие сообщили ей о попытках оформления кредита на ее имя и настоятельно рекомендовали взять кредит самостоятельно, чтобы избежать убытков и перевести деньги на «безопасный счет».

Благодаря оперативным действиям сотрудников Уралсиба и эффективному взаимодействию с правоохранительными органами мошенничество удалось своевременно предотвратить, защитив пенсионерку от значительных финансовых потерь.

В связи с участившимся случаями телефонного мошенничества в Башкортостане Банк Уралсиб рекомендует быть предельно внимательным ко всем вопросам, связанным с финансами, и критически оценивать звонки и сообщения с незнакомых номеров и адресов. Не переводите деньги на «безопасные» или «защищенные» счета при получении такой просьбы по телефону. Если вы случайно передали свои данные или выполнили указания мошенников, незамедлительно связывайтесь с горячей линией банка для блокировки карты и обратитесь в правоохранительные органы для оформления заявления.

Следуя рекомендациям, вы сможете значительно снизить риски и защитить свои средства от злоумышленников. Помните, что ваша финансовая безопасность — в ваших руках!

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 октября 2024 года насчитывает 211 точек продаж, 1384 банкомата и 243 платежных терминала.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

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