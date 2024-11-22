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В Пермском политехе заинтересовались половой жизнью студентов

В филиале Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) в городе Лысьве студентов обязали пройти опрос о репродуктивном здоровье и половой жизни. Как сообщила в своем Telegram-канале член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина, анкетирование содержало вопросы интимного характера и проводилось не в анонимном формате. В пресс-службе вуза пояснили «Ъ-Прикамье», что опрос не был согласован с администрацией ПНИПУ.

По данным госпожи Мизулиной, в анкете содержались вопросы о подробностях репродуктивного женского здоровья, интимной жизни, а также о наличии пережитых беременностей и абортов. Кроме этого, студентов якобы призывали к прохождению диспансеризации, которая, по данным сайта ПНИПУ, является добровольной.

В пресс-службе университета пояснили «Ъ-Прикамье», что администрация не согласовывала проведение опроса, а диспансеризация проводится по желанию самих студентов. Отмечается также, что приказ директора филиала Виктора Кочнева отменен ректором вуза Антоном Петроченковым. «По результатам проверки к директору филиала будут применены меры административного и материального воздействия»,— подчеркнули в пресс-службе ПНИПУ.

Анастасия Леонтьева, Пермь

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