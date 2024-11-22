В Центральном районе Челябинска планируют построить новый микрорайон

Администрация Челябинска утвердила проект микрорайона в границах улиц Братьев Кашириных, Северной, 250-летия Челябинска и Академика Сахарова в Центральном районе. Благоустраиваемая территория имеет площадь 21,6 га, указано в соответствующем постановлении мэрии.

Согласно проекту, на участке необходимо возвести два жилых дома. Один из них будет иметь крытую автостоянку на 50 машиномест. Во втором, помимо такой же стоянки на 371 место, разместят детский сад на 52 ребенка. В микрорайоне также необходимо построить школу на 1,1 тыс. мест, две поликлиники и одно медучреждение, к одному из которых должна прилагаться подземная парковка на 90 машиномест, общежитие, магазин со столовой либо кафе, спортивный комплекс, детскую спортивную школу и коммунальные объекты.

Инициировало создание документации по планировке территории ООО «Коммерческая недвижимость» в 2019 году.

Виталина Ярховска