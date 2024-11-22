На пост мэра Коркино претендуют семь человек

Комиссия по отбору кандидатов на пост мэра Коркино завершила прием документов от претендентов. На участие в конкурсе заявились семь человек, сообщили в пресс-службе собрания депутатов.

Документы для участив в конкурсе на пост глав Коркино подали: исполняющий обязанности мэра Александр Орел, советница главы города Ирина Тишина, руководитель городского управления физкультуры, спорта и туризма Евгений Бакиев, директор ООО «Стройбаза» Андрей Горохов, сотрудник торгового дома «УралСпецМаш» Евгений Соколов, испытатель-механик двигателей СКБ «Турбина» Борис Карпенков и директор ООО «Тайян» Олег Калашников.

Заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы округа состоится 20 декабря. После этого депутатам предстоит выбрать мэра из предложенных кандидатур.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», место мэра Коркино стало вакантным в конце октября. Наталья Лощинина, руководившая муниципалитетом с 2018 года, ушла в отставку из-за погромов в городе. Массовые волнения прошли 24 и 25 ноября после убийства 40-летней таксистки Елены Сарафановой (Манжосовой). Подозреваемым стал 17-летний цыган. Жители организовали поджоги домов и машин, которые принадлежали представителям этнической группы.